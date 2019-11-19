Москва, 19 ноября 2019, 15:13 — REGNUM Угрозы Турции в данном случае адресованы не США или России, а непосредственно курдским формированиям, заявил корреспонденту директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление о новой военной операции на северо-востоке Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, Турция начнёт новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если этот район не будет очищен от того, кого Анкара считает террористами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
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