Москва, , 15:13 — REGNUM Угрозы Турции в данном случае адресованы не США или России, а непосредственно курдским формированиям, заявил корреспонденту директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление о новой военной операции на северо-востоке Сирии.

Курды Kurdishstruggle

«После того, как американские войска из региона ретировались, а каналы экспорта нефти из контролируемых курдами районов оказались поделены между турецкими и сирийскими силами, курдам придется сделать выбор, с кем договариваться.

Либо вступать, как предлагает Асад, в сирийскую армию, либо заключать соглашение с Эрдоганом, которое сместит их активность в Ирак и Сирию.

Обе перспективы не блестящи, возможно, разные группы курдов сделают разный выбор», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция начнёт новую военную операцию на северо-востоке Сирии, если этот район не будет очищен от того, кого Анкара считает террористами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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