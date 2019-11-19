Брюссель, , 15:12 — REGNUM Бюджет Североатлантического альянса в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав, заявил 19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег.

«Военный бюджет НАТО больше, поскольку себестоимость Вооруженных сил НАТО, удельные расходы и уровень зарплаты значительно выше, речь не идет о том, что они менее эффективны», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, военный бюджет РФ в 2018 году составил $46 млрд, тогда как бюджет НАТО — $930 млрд.

Ранее сегодня Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО. Он уточнил, что такое положение государства — члены альянса примут на заседании на уровне глав министерств иностранных дел 20 ноября.

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