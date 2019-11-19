Киев, , 15:14 — REGNUM Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко ответила на реплику президента Украины Владимира Зеленского касательно своей фигуры. Сообщение опубликовано 19 ноября на странице политика в социальной сети Facebook.

Тимошенко посетовала на то, что хотела поговорить о судьбе страны, но Зеленский выбрал другой тон.

«Напомню Вам, что есть ещё одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше всё по сценарию… Одним словом, ждём Вас на корпоративах… можно со своим пианино», — написала она.

Напомним, одним из наиболее известных номеров студии «Квартал 95» является номер, в котором Зеленский и его партнёр Евгений Кошевой изображают игру на пианино при помощи половых органов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что у Тимошенко хорошая фигура, поскольку ей не дают «сладенького», подразумевая отказ назначить людей Юлии Владимировны на высокие должности в парламенте и правительстве.

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