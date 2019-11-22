Москва, , 07:16 — REGNUM Призыв компании Nike к предприятиям и промышленности не перевозить свои товары по Севморпути связан, по словам руководства самого Nike, с желанием сохранить Арктику. Почему в этой позиции компании имеется определенное преувеличение и какова на самом деле ситуация с угрозой Арктике от СМП, рассказывает автор ИА REGNUM Валентин Юшкевич.

Подошва обуви Nike

Трансфер через привычный Суэцкий канал вдвое дольше, чем трансфер через СМП, а значит, и объем расходуемого топлива (читай — нагрузка на экологию) гораздо выше, но дело не только в этом. Ни одно происшествие за все время освоения Арктики и использования СМП не имело такого масштаба, чтобы нанести урон ее экологии. Да, разлив нефти мог бы навредить Арктике — но дело идет к полному переходу на атомную энергию и сжиженный природный газ, причем первые вообще имеют нулевой выброс, что неустанно подчеркивает «Росатом».

При таких условиях российские экологи не считают оправданным поддерживать запрет на освоение Арктики, тем более, что нет серьезных исследований, которые бы научно доказали неизбежность ущерба для экологии от трафика в арктических льдах. Даже Nike, манифестируя принципиальность своей позиции, уточняют, что движение по Арктике «потенциально» способно навредить экологии, и «потенциально» тут — ключевое слово. Тем не менее Nike, как Грета Тунберг, бьет по эмоциям, а США является признанным лидером в формировании общественного мнения. Так получится ли у Nike продать свою «экологическую идею» так же, как она продает здоровый образ жизни вместо какой-то там спортивной формы?

Читайте статью Валентина Юшкевича «Грета Тунберг №2: Nike против Севморпути — и это не смешно».