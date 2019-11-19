Варшава, , 16:04 — REGNUM 19 ноября на заседании Сейма Польши премьер-министр Матеуш Моравецкий выступил с программной речью новосформированного правительства. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

В своей речи глава правительства, в частности, заявил: «Давайте все вместе изменим Конституцию Республики Польши таким образом, чтобы гарантировать гражданам сохранение в их распоряжении средств, хранящихся в частных и государственных пенсионных фондах, гарантировать их защиту и принадлежность именно налогоплательщику».

Премьер также отметил, что самая светлая новость, которую он получил, заключалась в том, что впервые в истории Польши стало больше польских граждан, которые могут откладывать определенные суммы заработанных денег, чем тех, у кого денег на это не хватает.