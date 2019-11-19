Киев, , 15:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться после прибытия трёх кораблей ВМС Украины, возвращённых Россией. Об этом он рассказал 19 ноября на брифинге.

Небритый Владимир Зеленский President.gov.ua

«Я хочу извиниться, что я не побрит, это не просто так… Такое есть суеверие. Сейчас я ожидаю корабли. Корабли вернут — тогда побреюсь», — рассказал он.

Напомним, ранее Россия передала Украине два катера и один буксир, которые были остановлены российскими пограничниками в Чёрном море при попытке прорыва через Керченский пролив.

Как заявил командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, корабли находятся в пути и прибудут ориентировочно 20−21 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что членам экипажей украинских кораблей следует рассказать обществу, давало ли им командование приказ устроить провокацию, или нет.

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