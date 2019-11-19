Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Бывшему министру внутренних дел Грузии Ираклию Окруашвили и бывшему генеральному прокурору Зурабу Адеишвили будет предъявлено обвинение по факту злоупотребления полномочиями. Об этом говорится в распространенном 19 ноября заявлении генеральной прокуратуры Грузии.

Генпрокуратура Грузии

«В результате расследования, проведенного в Генеральной прокуратуре Грузии, постановление об обвинении вынесено в отношении бывшего министра внутренних дел Ираклия Окруашвили и бывшего генерального прокурора Зураба Адеишвили по факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении Амирана (Буты) Робакидзе и лиц, находившихся вместе с ним в автомашине», — сообщили в ведомстве.

Преступление было совершено в ноябре 2004 года. Согласно Уголовному кодексу Грузии, Окруашвили и Адеишвили будут лишены свободы сроком от 3 до 8 лет. Следствие продолжает поиск других лиц, причастных к преступлению. Обвинение будет предъявлено Ираклию Окруашвили в пенитенциарном учреждении и передано адвокату Зураба Адеишвили.