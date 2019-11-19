Москва, , 14:47 — REGNUM Во времена развала Советского Союза на картах появились горячие точки. Одной из таких горячих точек была Южная Осетия, которая два раза подвергалась геноциду, заявил председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Тадтаев на международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Геноцид был дважды со стороны южного соседа — Республики Грузия. Первый геноцид осетины ощутили в 1920 году. Второй — война, которая была развязана руководством Грузии в 2008 году.

Конечно, спасибо огромное руководству России, которые не дало из малочисленного народа сделать, как предполагалось, чистое поле.

Мы трезво оцениваем сегодняшнюю ситуацию, как частично признанное государство. Но мы ощущаем давление со стороны западных стран и США по факту признания Республики Южная Осетия.

Поэтому именно роль взаимодействия фракций и политических партий на сегодняшний день может быть тем путём, который может сближать народы СНГ вместе. Мы хотим, чтобы межфракционная связь была.

В 2019 году парламент Южной Осетии перешел к системе как от партийных списков, так и по одномандатным округам, то есть к пропорциональной системе, и она себя оправдывает. Люди голосуют именно за тех людей, предвыборные программы которых более близки народу», — сказал Тадтаев.

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