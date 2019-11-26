Москва, , 02:37 — REGNUM Деньги на борьбу тратятся — а эффекту от этого мало, сетует глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Почему действительно получается, что власть хочет как лучше — а выходит как всегда, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Где забота о людях,там и успех. Завод. СССР Twentyyearsafter.su

Проблема с речами Кудрина не столько в том, что он — один из создателей системы, которая породила массовую бедность российского народа, а в что система эта не меняется. Абсолютное господство крупного капитала остается в ней неизменным, позволяя в лучшем случае приукрасить реальность, создать картонный фасад с нарисованным благополучием — но оставить за этим фасадом ужасающую перспективу вымирания народа.

В таких условиях деньги в решение проблемы можно вливать бесконечно: они будут утекать в черную дыру. И потому, что тратятся неумно, и потому, что концептуально эти траты вообще не привязаны к человеку. Они касаются неких цифр — но не человеческого отношения, борьбы с какими-то одними показателями ради каких-то других показателей, но не за реальное право реального простого человека на достойную жизнь. Это как раз в системе не предполагается.

Читайте статью Михаила Демурина «Чему учит Кудрин: как преодолеть бедность в России?».