Киев, 19 ноября 2019, 14:46 — REGNUM Переговоры Трёхсторонней контактной группы в Минске будут продолжаться, даже если политическое урегулирование конфликта в Донбассе не будет достигнуто, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен 19 ноября в интервью «Интерфакс — Украина».
Дипломат отметила, что нынешние условия отличались от тех, когда были подписаны Минские договорённости.
Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран «нормандской четвёрки», посвящённая урегулированию военного конфликта в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия перестала рассматривать Украину как жертву некой «агрессии» и будет настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений.
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