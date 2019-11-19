Москва, , 14:39 — REGNUM Заявления властей Соединенных Штатов о том, что Вашингтон не считает строительство Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан нарушением международного прав, обострит ситуацию в регионе. Об этом 19 ноября говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Расцениваем данное решение Вашингтона как очередной шаг, направленный на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, который обострит и без того напряженную обстановку в палестино-израильских отношениях», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомства вновь подтверидили позицию Москвы, отраженную в резолюции 2334 (2016) Совета Безопасности ООН, согласно которой создание Израилем поселений на палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая Восточный Иерусалим, не имеет юридической силы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты уже не считают строительство Израилем еврейских поселений на оккупированном им западном берегу Иордана незаконным.

Представитель США также отметил, что администрация Дональда Трампа меняет политику периода президентства Барака Обамы, так как она за долгие годы не смогла обеспечить достижение мира в регионе.

Это заявление уже вызвало осуждение со стороны ЕС, который считает строительство еврейских поселений на палестинской территории нарушением международного права.

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