Улан-Батор, 19 ноября 2019, 14:31 — REGNUM Монголия получила от России два истребителя МиГ-29, — сообщает пресс-служба Министерства обороны страны. Самолеты переданы в рамках соглашении об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе.
Официальная церемония передачи боевых машин назначена на 26 ноября, в день Независимости Монголии.
В настоящее время ВВС Монголии не располагают МиГ-29, на вооружении стоят истребители-перехватчики МиГ-21 и учебные фронтовые истребители МиГ-21УС.
Отметим, Россия и Монголия подписали соглашение об оказании Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе 3 марта 2004 года.
И в этом году, в рамках официального визита Президента России Владимира Путина, 3 сентября стороны подписали межправительственный протокол о возобновлении действия соглашения.
По данным открытых источников, стоимость истребителя Миг-29, в зависимости от технического состояния и версии, колеблется в диапазоне от 4 до 20 млн долларов.