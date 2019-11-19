Тбилиси, , 14:30 — REGNUM Фракция грузинского парламента «Единое Национальное движение» выражает политический бойкот парламентской деятельности. Об этом 19 ноября заявил председатель фракции Роман Гоциридзе, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Гоциридзе отметил, что «Национальное движение» продолжает требовать проведение досрочных парламентских выборов, отставку правительства и проведение выборов по пропорциональной избирательной системе.

В подтверждение своих слов лидер фракции повесил замок на двери зала пленарных заседаний парламента.

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Напомним, 18 ноября спецназ Грузии разогнал акцию протеста в Тбилиси. Демонстранты ранее блокировали все входы в парламент и требовали проведения досрочных парламентских выборов. После разгона акции в парламенте проходило заседание бюро парламента, на котором присутствовали лишь представители партии большинства. Именно представители «Грузинской мечты» 14 ноября провалили голосование за конституционные изменения, согласно которым была бы введена пропорциональная система выборов в парламент.