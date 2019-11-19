Москва, , 14:27 — REGNUM По итогам выборов в парламент Республики Молдова представлено пять фракций. Пария социалистов является самой большой — 36 из 100 парламентариев, заявил депутат от фракции социалистов Василий Боля Парламента Республики Молдова Василий Боля на Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Россия оказывает поддержку парламенту Молдавии в неравной борьбе. Также мы ощущаем поддержку других стран СНГ, эти связи помогают на парламентском уровне наладить взаимодействие с законодательными органами этих стран в рамках СНГ.

Партия социалистов, как пропрезидентская партия, имеет свою чёткую позицию и пропагандирует нейтралитет, как одно их условий для объединения двух берегов Днестра, ратуем за взвешенную внешнюю политику, за углубление интеграционных процессов в рамках СНГ.

Партия социалистов нарастила потенциал. Но у нас нет эйфории от политических побед. Мы чувствуем ответственность за будущее Молдавии.

Перед парламентариями стоит важнейшая задача — осуществить реформы в первую очередь в области юстиции, экономической и социальной. Для этого нужно налаживать и укреплять связи с парламентами стран СНГ», — сказал Боля.

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