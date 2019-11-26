Москва, , 01:19 — REGNUM За прошедший год, по высказывания руководителя Счётной палаты Алексея Кудрина, желающие могут составить себе довольно мрачную картину неэффективного использования бюджетных денег. Почему сложилась столь чудовищная практика и грозит ли она принятием каких-либо (конструктивных) мер, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глядя на процессы, происходящие внутри и в непосредственной близости от российской экономики, наблюдатель постепенно собирает образ нарочитого глумления, когда Греф, Кудрин, Набиуллина и им подобные разрабатывают экономические стратегии, принципиально включающие в себя элемент невыполнимости. А потом, пересев в другие кресла, авторы подобного рода «стратагем» спрашивают с других за невпихивание того, что нельзя впихнуть.

И, конечно, Кудрин в этом плане является самым показательным персонажем, ведь именно его Центр стратегических разработок не просто щедро вырабатывал стратегии, но и проводил многочисленные конференции с высокими чиновниками и бизнесменами по поводу возможностей выполнения зарпланированного. Так что нынешний результат, который показывает российская экономика, не должен быть для Кудрина столь уж большим сюрпризом: все это Кудрин прекрасно понимает, не зря же за ним не только пост крупного стратега, но и работа в качестве министра финансов.

По существу, эволюции Кудрина в экономическом пространстве — всего лишь результат закулисного противостояния элитных кланов, в которых кто-то борется за отжим социальных денег в пользу собственного карманного бизнеса, а другие продают США всё, на что те положили глаз. На этом фоне ждать улучшения положения абстрактной «экономики» или реального населения России — просто бессмысленно.

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