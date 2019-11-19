Брюссель, , 14:18 — REGNUM Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО. Об этом сегодня, 19 ноября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

Читайте также: «Космический командующий» США заявил о «русской угрозе» в космосе

Он уточнил, что такое положение страны — члены альянса примут на заседании на уровне глав министерств иностранных дел 20 ноября.

«Завтра мы сделаем ещё один важный шаг признаем космическое пространство как одну из сфер для проведения операций», — цитирует ТАСС слова Столтенберга.

Также по теме: Лавров заявил о размещении США оружия в космосе

При этом генсек НАТО заверил, что Североатлантический альянс не намерен разворачивать вооружения в космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что космос станет областью военных действий будущего. По его словам, милитаризация космоса неизбежна, всё «медленно, но верно идёт к этому».

В свою очередь министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу назвал милитаризацию космоса одной из главных угроз в сфере международной безопасности на сегодняшний день.

Читайте ранее в этом сюжете: Министры обороны стран НАТО приняли первую военно-космическую концепцию