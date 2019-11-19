Брюссель, , 14:22 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ближайшее время намерен обсудить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном его критику в отношении Североатлантического альянса. Об этом генсек военного блока заявил 19 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, он планирует совершить поездку в Париж на следующей неделе, во время которой попытается объяснить французскому лидеру, что Евросоюз не способен заменить силы Альянса.

«Особенно после Brexit ЕС не сможет защитить Европу, так как 80% инвестиций будут не из ЕС», — сказал генсек НАТО.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Макрон заявил журналистам, что у Североатлантического альянса наступила «смерть мозга». Это вызвало возмущение у официальных лиц ряда других стран-членов НАТО. Президента Франции даже обвинили в «пророссийскости».