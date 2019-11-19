Джакарта, , 14:14 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин получил гуманитарную помощь для жертв землетрясения в Центральном Сулавеси, которое произошло в сентябре 2018 года, от делегации правительства Тайваня в Джакарте, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что Маруф Амин получил второй платеж от правительства Тайваня на сумму 5 млрд рупий ($355 тыс.). На первом этапе правительство Тайваня внесло 7,5 млрд рупий.

«Я благодарю тайваньскую делегацию, которая передала гуманитарную помощь в целях развития в Палу», — отметил вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября 2018 года землетрясение магнитудой 7,5, сопровождаемое цунами, разрушило город Палу и его окрестности на острове Сулавеси. Более двух тысяч человек погибли, еще тысячи числятся пропавшими без вести.

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