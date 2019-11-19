Тегеран, , 16:05 — REGNUM 18 ноября Спикер Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Вашингтон ничего не получит, поощряя беспорядки в Иране и поджигая общественное богатство Исламской республики. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам парламентария, поддержка Вашингтоном иранских протестов является «оппортунистической». Он отметил, что мятежники устраивают беспорядки, поджигают частные и государственные учреждения по наводке Белого дома, который все равно не сможет достичь своих целей. Комментируя высказывание Госсекретаря США Майка Помпео, Али Лариджани подчеркнул, что слова американского политика «ясно показывают нечестность Вашингтона».

Раннее Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter написал: «как и полтора года назад, я хочу обратиться к иранским гражданам: Соединенные Штаты с вами».

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек.