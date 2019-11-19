Екатеринбург, 19 ноября 2019, 14:11 — REGNUM Бывший представитель губернатора Свердловской области в заксобрании Виктор Бабенко принёс депутатскую присягу в областном парламенте. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Также Бабенко получил депутатское удостоверение и значок избранника.
Бабенко является главой свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Ранее избранник уже был депутатом заксобрания — с 2004 по 2011 год.
Как сообщало ИА REGNUM, парламентарий заменил сдавшего мандат Владимира Ильиных. Экс-депутат может стать мэром Оренбурга, сообщают местные СМИ.
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