Киев, , 01:00 — REGNUM Судя по результатам опроса, который недавно провел украинский Институт будущего, будущее Донбасса так и остается туманным. Во всяком случае, путей разрешения противоречий между независимыми республиками и незалэжной Украиной украинский сценарий не предполагает. О том, как хотели бы видеть свое будущее люди по обе стороны конфликта, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

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В опросе приняли участие 1606 респондентов, распределившиеся примерно поровну между неподконтрольными Киеву частями Луганской и Донецкой областей. Несмотря на то, что экономическую ситуацию в регионах их жители оценивают как очень сложную, подавляющее большинство из них (более 80%) не желают уезжать в другую страну. А вот в мнении о переменах за последние 5 лет, если сравнивать полученные данные с референдумами 2014 года, мало что изменилось.

За этот период противостояние между народными республиками и Киевом так и не устранилось, по сути лишь 5% опрошенных готовы вернуться в состав Украины на прежних условиях. При этом лишь 16% хотят полной независимости. Все остальные колеблются между вхождением в Россию или вхождением в состав Украины на тех или иных условиях, причем, конечно же, сторонников присоединения к России значительно больше — почти в 10 раз. Тем выше угроза со стороны Киева для жителей народных республик, ведь президент сменился — а планов по «восстановлению территориальной целостности», кроме как загнать непокорных в лагеря и поразить в правах, так и не предложено.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «На Донбассе без перемен: Россия или фильтрационные лагеря».