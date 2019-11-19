Тегеран, , 14:24 — REGNUM 18 октября Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил, что враги Ирана стараются изо всех сил нанести ущерб Исламской республике, используя протестные акции на территории страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, враги Исламской республики стараются нанести ущерб экономике Ирана, уничтожая как правительственные объекты, так и частное имущество. «В подобных условиях наиболее эффективными методом борьбы является воспитание чувства целостности и единства всей иранской нации», — заявил Мохаммад Эслами. Чиновник призвал граждан Ирана объединиться перед лицом общего врага. Он выразил уверенность в том, что все беспорядки контролируются представителями западных государств из-за рубежа.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны.