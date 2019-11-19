Москва, , 14:01 — REGNUM Приднестровье более 25 лет развивает межпарламентские связи в российскими коллегами. На протяжении многих лет Парламент Приднестровья производит системную работу по гармонизации законодательства республики с российским, завил глава парламентской фракции «Обновление» верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Пётр Пасат на Международной конференции «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Приднестровьем всегда учитывается российский правотворческий опыт и практически все отрасли права. При разработке и обсуждении приднестровских законопроектов изучается не только соответствующий федеральный закон, а и практика его применения, обсуждаются особенности с учетом регионального компонента.

В современном мире, когда происходят попытки переписать историю, особое значение приобретает память о героических событиях прошлого. Патриотическому воспитанию молодежи в Приднестровье уделяется большое внимание. Сохраняется помять о Великой отечественной войне.

Обширная работа проведена в сфере образования, в республике применяются российские образовательные стандарты. Ведется работа по сохранению библиотечного фонда.

Политика властей нацелена на поддержку и защиту прав человека и человеческого достоинства. Хочу подчеркнуть, самое великое творение русского народа — это русский язык.

Хотя в Приднестровье официально существует три языка — молдавский, украинский и русский, но русский язык по праву занимает ведущее место. Это говорит о преданности России», — подчеркнул Пасат.

Читайте также: Никакие войны и разделения Таджикистану не нужны — Ахмедов