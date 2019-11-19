Москва, , 13:59 — REGNUM Официальным учредителем «Фонда по борьбе с коррупцией и поддержанию либертарианских инициатив», основанного в Великобритании беглым российским бизнесменом Евгением Чичваркиным, оказалась личная помощница предпринимателя Екатерина Терешкина. Соответствующие сведения опубликованы на сайте британской Регистрационной палаты.

Согласно официальным данным, Терешкиной принадлежит более 75% долей в организации, она обладает правом назначать и увольнять директора фонда, которым в настоящее время является Чичваркин. Ранее он сам объявил о создании нового фонда, целью которой напрямую назвал сбор иностранных пожертвований и финансирование ФБК Алексея Навального (ФБК признан НКО — иностранным агентом). «Он будет очень удобен для всех, кто живет за границей и кому неудобно переводить деньги в ФБК Навального или либертарианцам напрямую», — написал Чичваркин у себя в Instagram.

Вместе с тем, учредитель фонда Екатерина Терешкина оказалась бывшей сотрудницей Академии ФСБ России. Внимание на это обратил телеграм-канал «Исповедь сотрудника ФБК», который опубликовал ссылку на интервью Терешкиной русскоязычному интернет-изданию о жизни в Великобритании Zima Magazine. В 2018 году Терешкина рассказывала о своей биографии до работы на Чичваркина и призналась, что до переезда в Великобританию работала в Академии ФСБ и в течение полутора лет была «невыездной».

Терешкина занималась тем, что обучала английскому языку будущих сотрудников российских спецслужб. «После окончания бакалавриата и педагогической практики меня позвали работать в академию ФСБ — учить сотрудников английскому. Там было очень удобное расписание, которое позволяло мне продолжить учебу в магистратуре, и стало любопытно, как там на Лубянке. Поэтому я согласилась. Я проработала там полтора года — и все это время была невыездной по условиям контракта», — рассказала она.

Напомним, что иностранное финансирование ФБК уже стало причиной признания организации «иностранным агентом». Решение о внесении ФБК в соответствующий реестр было принято Министерством юстиции России. Навальный пытался опротестовать это решение в суде, однако там оно было признано обоснованным.