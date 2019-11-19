Брюссель, , 14:01 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива. О своей поддержке данного решения генсек Североатлантического альянса заявил 19 ноября на пресс-конференции в Брюсселе.

Йенс Столтенберг Nato.int

«Я приветствую передачу кораблей Россией. Это нужно было сделать это давно», — сказал Столтенберг.

Он также выразил надежду, что подобный жест России поможет при ведении переговоров во время «норманнского» формата.

Как передавало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины, нарушившие российскую границу возле Керченского пролива, были переданы украинской стороне 18 ноября.