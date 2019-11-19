Тегеран, , 14:04 — REGNUM 18 октября разведывательные службы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана в провинции Альборз арестовали 150 человек, обвиняемых в организации протестных акций, продолжающихся в стране с 15 ноября. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«Некоторые из арестованных признались, что получали деньги из-за рубежа для того, чтобы разжигать протестные акции, а также наводить хаос на улицах городов», — говорится в сообщении. КСИР также отметил, что большинство протестующих пользуются своим законным правом на проведение публичных акций для того, чтобы осуществлять целенаправленные атаки на государственную и частную собственность.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных уголках страны.