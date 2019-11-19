Калининград, , 13:58 — REGNUM На минувшей неделе, с 11 по 17 ноября, истребители НАТО из так называемой «воздушной полиции» над Прибалтикой, дважды поднимались в воздух для сопровождения российской боевой авиации, которая летела в и из Калининградской области вдоль нейтрального воздушного пространства над Балтийским морем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 ноября.

По данным литовского минобороны, таким образом сопровождался легендарный исторический бомбардировщик Су-2, который следовал из Калининградской области. Су-2 — участник Великой Отечественной войны, первый полёт свой совершил ещё в 1937 году, проявил себя, как эффективный разведчик и лёгкий скоростной по тем временам бомбардировщик.

Во второй раз сопровождались транспортные воздушные суда Ан-72 и Ил-76.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребители НАТО базируются в Литве и Эстонии с момента вхождения этих стран в НАТО в 2004 году. Ещё в 2004 году «воздушная полиция» стала базироваться на бывшем советском аэродроме под литовским Шяуляй, а позже и в эстонском Эмари.