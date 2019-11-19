Анкара, , 14:19 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар в здании Великого национального собрания Турции, куда прибыл для участия в заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития, ответил на вопросы журналистов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на вопрос о том, как он прокомментирует инцидент с броском коктейля Молотова сторонниками Рабочей партии Курдистана и Отрядов народной обороны, признанных в Турции террористическими организациями, в бронемашину российских военных, проходивших совместное с турецкими солдатами патрулирование в регионе Айн-эль-Араба на севере Сирии, Хулуси Акар ответил: «Совместное патрулирование продолжается в рамках достигнутого с Россией соглашения. Помимо этого у нас есть ряд осложнений. Мы работаем над их разрешением в процессе переговоров с нашими российскими коллегами».

Министр добавил: «Необходимые меры были предприняты в необходимый момент в нужном месте. Путем переговоров с русскими мы работаем над решением по дополнительным мерам, которые могут потребоваться. Все это будет решено».