Тегеран, , 14:31 — REGNUM 18 октября Совет по правам человека Ирана осудил Правительство Канады за представление в ООН новой антииранской резолюции, обвинив его в «необоснованных обвинениях и дезинформации» в отношении властей Исламской республики. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«Расистское правительство Канады вновь представило Третьему комитету Генеральной Ассамблеи ООН лживую резолюцию о правах человека в Иране», — говорится в сообщении. Совет по правам человека ИРИ отметил, что шаг канадского правительства в очередной раз доказал враждебный настрой западных держав по отношению к свободным народам Ирана.

Раннее правительство Канады представило в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, осуждающую политику правительства Ирана в отношении прав человека. Напомним, что неделю назад Иран успешно защитил свой доклад о соблюдении человеческих свобод в Совете по правам человека ООН.