Вильнюс, , 13:56 — REGNUM Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сегодня, 19 ноября, отправился с двухдневным визитом в Швецию, где состоятся консультации Северных стран и стран Прибалтики перед саммитом НАТО в Лондоне, который пройдёт 3−4 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Литовские солдаты Lrp.lt

В консультациях участвуют министры обороны Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Великобритании, Нидерландов и Польши. Целью заявлена координация позиций по военным вопросам накануне саммита НАТО.

По информации минобороны Литвы, Кароблис также проведёт ряд двусторонних встреч для обсуждения региональных вопросов безопасности.