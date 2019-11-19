Тбилиси, , 13:54 — REGNUM За 11 лет и 49 раундов Женевских международных переговоров достичь ощутимого прогресса в главном вопросе повестки дня — неприменении силы, введении международных механизмов безопасности и возвращении беженцев так и не удалось, сообщает МИД Грузии. Об этом говорится в отчете, который сопредседатели Женевских переговоров 19 ноября представили делегациям стран-участниц ОБСЕ.

«Более того, участники (женевских переговоров) от Москвы, Сухуми и Цхинвали постоянно покидают переговоры при обсуждении вопросов возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц», — отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

В отчете говорится о резком, беспрецедентном обострении ситуации на «оккупированных территориях» после 2008 года, тяжелом состоянии защиты прав человека в Абхазии и Южной Осетии и необходимости возобновления регулярных встреч в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты в Гали и Эргнети. Особое внимание в отчете уделено негативному влиянию закрытия контрольно-пропускных пунктов на границах с Абхазией и Южной Осетией, в связи с чем сопредседатели обращаются к властям обеих республик с призывом немедленного открытия переходов для граждан Грузии.

С ответным словом на заседании, где был представлен отчет, выступил представитель Грузии Давид Дондуа, который полностью поддержал все положения этого документа и подчеркнул значение уникального формата Женевских переговоров для Грузии и за усилия по урегулированию грузино-российского конфликта и улучшение условий жизни пострадавшего от конфликта населения.

Отчет был представлен в Вене, в рамках заседания постоянного совета ОБСЕ. Напомним, что формат международных Женевских переговоров был создан на основании соглашения о прекращении огня, заключенного между Грузией и Россией при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года.