Нур-Султан, 19 ноября 2019, 13:53 — REGNUM Председатель партии «Адолат» Нариман Умаров предложил объединить следственные органы МВД, Генпрокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана под началом министерства юстиции, сообщает 19 ноября издание «Газета.uz».
Глава социал-демократической партии предложил также создать «народный суд». По его мнению, для удобства граждан необходимо объединить уголовный, административный, гражданский и экономический суды.
Кроме того, партия «Адолат» также предлагает усилить поддержку адвокатов. Все изменения Умаров обосновывает западной практикой права.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Узбекистане дан старт предвыборной агитации политических партий и кандидатов на выборы депутатов Олий Мажлиса (парламента) и местных Кенгашей (советов).
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