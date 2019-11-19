Копенгаген, , 14:27 — REGNUM Еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что уменьшение бюджета Европейского союза, в пользу чего Дания, а также Нидерланды, Австрия и Швеция, активно выступают, в конце концов сыграет против их же собственных интересов. Чиновник отметил, что уменьшение бюджета повлечет отказ от программы по исследованию и борьбе с миграцией, в чем Дания заинтересована больше всего.

Еврокомиссия предложила увеличить членский взнос до 1,11% от ВВП, однако Дания, как и остальные вышеперечисленные государства, настаивает на сохранении суммы взноса на уровне 1%. Средства будут в основном использоваться по трем направлениям, первым из которых является «политика солидарности», то есть помощь наиболее бедным районам Европы. Затем, деньги традиционно выделяются на помощь сельскому хозяйству. Наконец, третьим направлением являются так называемые «новые инициативы». Согласно проекту бюджета Еврокомиссии на 2020 год, финансирование первых двух направлений сократится, а третьего — возрастет. Однако от некоторых программ все же придется отказаться, если бюджет ЕС окажется меньше, чем планируется. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что даже при урезанном бюджете, Еврокомиссия может обеспечивать финансирование новых направлений за счет отвлечения средств из традиционных сфер.