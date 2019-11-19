Минск, , 13:41 — REGNUM Белоруссия готова выслушивать от западных партнёров конструктивную критику и далее будет совершенствовать избирательные процедуры в стране, однако делать это по чьей-либо указке не намерена. Такое заявление содержится в официальном комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о международных оценках парламентских выборов в республике.

Выборы в Белоруссии Government.by

Читайте также: В ЕС раскритиковали организацию парламентских выборов в Белоруссии

«Мы неоднократно говорили нашим западным партнерам, что готовы к конструктивной критике, но никогда не примем безосновательное и тотальное шельмование», — подчеркнул дипломат, отметив, что выборы в республике проводятся «для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам». А изменения в избирательном процессе будут осуществляться только «по запросам нашего общества и эволюционным путём».

Глаз подчеркнул, что идеальных избирательных систем не существует, а при желании «можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ».

«Сожалеем, что миссии ОБСЕ, как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов. Считаем также, что личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей», — указывается в комментарии.

Также в сюжете: Глава миссии от СНГ об оценке ОБСЕ выборов в Белоруссии: «Мы ожидали»

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись 17 ноября. Из 514 кандидатов было выбрано 110 депутатов. Позднее специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что прошедшие выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам. Она также отметила, что в ПАСЕ разочарованы, что Минск не выполнил их рекомендации по «улучшению избирательного процесса».

Читайте ранее в этом сюжете: Парламентские выборы в Белоруссии-2019 — трансляция