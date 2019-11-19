Киев, , 13:43 — REGNUM На грядущем саммите в Париже лидеры стран «нормандской четвёрки» могут подписать рамочный документ об урегулировании конфликта в Донбассе, сообщает 19 ноября «Интерфакс — Украина» со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, проект документа, который предложат подписать лидерам России, Германии, Франции и Украины, уже подготовлен и согласован.

«Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой «нормандского формата» в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса», — сказано в сообщении.

За основу документа взята «формула Штайнмаейра». В нём нет никаких конкретных шагов, касающихся передачи под контроль Украины участков границы между Донбассом и Россией.

Собеседник агентства считает маловероятной полноценную двустороннюю встречу президентов России и Украины, но считает, что саммит «нормандской четвёрки» может оживить тему обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович выразил надежду, что президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский решат во время личной встрече вопрос транзита российского газа через территорию Украины.

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