Минск, , 13:36 — REGNUM Президент НОК Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его старшему сыну Виктору Лукашенко в связи с назначением первым вице-президентом НОК Белоруссии будет трудно совмещать две важные должности в разных сферах. Об этом он заявил 19 ноября в Минске, выступая на Олимпийском собрании этой организации, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну, у него и так должность — дай Бог каждому, приличная — помощник по национальной безопасности», — сказал Александр Лукашенко.

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Белорусский лидер рассказал, как принималось решение по сыну на посту вице-президента НОК: «Многие, кто знает меня и мою семью, предлагали это. Но когда начали настаивать на этом некоторые представители, не бедные, зарубежных государств, попросили меня рассмотреть этот вопрос, я сдался».

Как сообщает президентская пресс-служба, он признался, что еще колеблется по поводу того, будет ли Виктор Лукашенко совмещать две должности. Он заявил, что уход Виктора Лукашенко с должности помощника президента станет большой потерей, отметив: «Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности».

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«Потому что это большая будет потеря в государстве. Я уже как-то говорил, что он работал помощником, потому что мне нужен был теснейший открытый канал связи между мной и силовыми структурами, — пояснил он. — Вы знаете, эти структуры большую роль играют в стране и должны быть под контролем президента, чтобы не дай Бог не случилось, как у некоторых наших соседей.

Я это, вы видите, всегда держал на контроле, и не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как «Алмаз», «Альфа», ОСАН (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба.

На прямой связи с ним были руководители. Мы очень многое сделали за это время и за счет государства, и спонсоров по вооружению, доведению этих структур до серьезного состояния. Они сегодня реагируют на любые вызовы нашего времени».

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