Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Сторонников диалога с Россией в Грузии с каждым годом становится все меньше, констатирует американская неправительственная организация IRI, приводя в подтверждение своего вывода данные опросов общественного мнения, проведенных по ее заказу в Грузии за последние несколько лет.

По данным IRI, в октябре 2010 года полностью поддерживали диалог с Россией 84% респондентов, частично поддерживали еще 12%, а противников переговоров с Россией было в общей сложности лишь 2%. В марте 2012 года число сторонников диалога с Россией составило в сумме 93%, из них 74% полностью поддерживали этот диалог. В ноябре 2012 года полную поддержку переговорам с Россией объявили 83% респондентов, частичную — 11%. В феврале и мае 2013 года полностью поддерживали диалог с Россией 82% опрошенных. А в последующие годы начался заметный спад положительного отношения респондентов к этому вопросу. В феврале 2014 года полностью поддерживали диалог с Россией 76%, в феврале 2015 года — 65%, в марте 2016 года — 59%, в марте 2017 года — 53%.

В июне 2019 года полную поддержку диалогу с Россией выразили уже 46% респондентов, частичную — 29%, а в октябре 2019 года — соответственно 48% и 26%.

При этом число тех, кто категорически против диалога с Россией возросло с 1% в октябре 2010 года до 12% в октябре текущего года.