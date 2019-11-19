Алма-Ата, Казахстан, , 13:33 — REGNUM Строительство АЭС на территории Казахстана осталось «на стадии разговоров». Об этом 19 ноября заявил аким (глава) Алма-Атинской области республики Амандык Баталов, сообщает агентство «Казинформ».

Он напомнил, что ранее обсуждался вопрос строительства АЭС в Джамбульском районе Алма-Атинской области и в Северо-Казахстанской области. «Однако все это осталось на стадии разговора. Никаких отводов земель, никаких обсуждений, никаких выездов не было», — сказал Баталов.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что без учета мнения большинства жителей республики решение о строительстве принято не будет.

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