Приштина, , 13:42 — REGNUM 18 ноября прошла встреча главы «Демократической лиги Косово» (ЛДК) Исы Мустафы с послом США Филипом Коснеттом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мустафа сообщил американскому послу о ходе переговоров с партией «Движение за самоопределение» о формировании правительства Косово, а именно об усилиях по гармонизации программ двух партий по вопросам установления верховенства права, экономической и социальной политики, образования и здравоохранения.

Албанский политик выразил заинтересованность в скорейшем завершении процесса формированиия правительства Косово и создании эффективных институтов государственного управления.

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