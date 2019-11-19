Вильнюс, , 13:24 — REGNUM Ряд литовских самоуправлений возмущен рекомендацией литовской Ассоциации самоуправлений воспользоваться услугами бывшего пресс-секретаря экс-президента Литвы Дали Грибаускайте Дайвы Ульбинайте, которая после ухода из администрации президента основала свою компанию и предлагает услуги общественных связей самоуправлениям Литвы. Об этом сегодня, 19 ноября, пишет литовская ежедневная газета Lietuvos rytas.

Рекомендацию от Ассоциаций самоуправления получили все литовские муниципалитеты, а глава ассоциации Рома Жакайтене заявила изданию, что не видит в этом ничего страшного. По её словам, это не является обязательством, а просто возможность администрациям самоуправлений купить услуги Ульбинайте, которая проработала пресс-секретарём Грибаускайте почти 10 лет.

Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас называет такие рекомендации «неприемлемыми».

"Это грубое продвижение частных интересов, ассоциация должна представлять общественные интересы, а не коммерческие конкретного лица», — возмущался он. Мэр Йонишкес Виталиюс Гайлюс также отрицательно воспринял инициативу, заявив, что «не собирается писать мемуаров». Ульбинайте ранее написала хвалебную книгу об «отваге Грибаускайте» во время её президентских полномочий, где главной линией стало «противостояние с Россией» и «лично Владимиром Путиным».

Общественный деятель Дарюс Куолис считает, что такое продвижение интересов соратницы экс-президента — типичный номенклатурный подход, который был в избытке и у самой Грибаускайте. Возмущены «попыткой навязать» услуги Ульбинайте и ряд градоначальников других самоуправлений, которых цитирует издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ульбинайте неоднократно попадала в скандалы во время работы пресс-секретарём Грибаускайте. Самый крупный произошёл в 2013 году. В СМИ Литвы была опубликована секретная справка ДГБ, в которой говорилось, что Россия против Литвы готовит «информационные провокации», а главная цель дискредитации — президент Литвы Даля Грибаускайте.

Из-за ограниченного круга лиц, которые имели возможность ознакомиться со справкой, в Литве сами СМИ и некоторые политики стали публично подозревать, что справку журналистам передала сама администрация президента Литвы — сама советник Грибаускайте Дайва Ульбинайте, поскольку такая информация была тогда выгодна Грибаускайте накануне очередных президентских выборов. В Литве начались обыски у журналистов. Спецслужбы пытались выяснить, из-за кого «утекла» секретная информация. В итоге выяснилось, что справку действительно передала сама Ульбинайте, её отстранили от должности, начался суд. Однако за это время статус справки задним числом понизили, она перестала быть «секретной», и суд оправдал Ульбинайте, а она вернулась на службу.