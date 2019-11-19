Вильнюс, 19 ноября 2019, 13:24 — REGNUM Ряд литовских самоуправлений возмущен рекомендацией литовской Ассоциации самоуправлений воспользоваться услугами бывшего пресс-секретаря экс-президента Литвы Дали Грибаускайте Дайвы Ульбинайте, которая после ухода из администрации президента основала свою компанию и предлагает услуги общественных связей самоуправлениям Литвы. Об этом сегодня, 19 ноября, пишет литовская ежедневная газета Lietuvos rytas.
Рекомендацию от Ассоциаций самоуправления получили все литовские муниципалитеты, а глава ассоциации Рома Жакайтене заявила изданию, что не видит в этом ничего страшного. По её словам, это не является обязательством, а просто возможность администрациям самоуправлений купить услуги Ульбинайте, которая проработала пресс-секретарём Грибаускайте почти 10 лет.
Мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас называет такие рекомендации «неприемлемыми».
Общественный деятель Дарюс Куолис считает, что такое продвижение интересов соратницы экс-президента — типичный номенклатурный подход, который был в избытке и у самой Грибаускайте. Возмущены «попыткой навязать» услуги Ульбинайте и ряд градоначальников других самоуправлений, которых цитирует издание.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ульбинайте неоднократно попадала в скандалы во время работы пресс-секретарём Грибаускайте. Самый крупный произошёл в 2013 году. В СМИ Литвы была опубликована секретная справка ДГБ, в которой говорилось, что Россия против Литвы готовит «информационные провокации», а главная цель дискредитации — президент Литвы Даля Грибаускайте.
Из-за ограниченного круга лиц, которые имели возможность ознакомиться со справкой, в Литве сами СМИ и некоторые политики стали публично подозревать, что справку журналистам передала сама администрация президента Литвы — сама советник Грибаускайте Дайва Ульбинайте, поскольку такая информация была тогда выгодна Грибаускайте накануне очередных президентских выборов. В Литве начались обыски у журналистов. Спецслужбы пытались выяснить, из-за кого «утекла» секретная информация. В итоге выяснилось, что справку действительно передала сама Ульбинайте, её отстранили от должности, начался суд. Однако за это время статус справки задним числом понизили, она перестала быть «секретной», и суд оправдал Ульбинайте, а она вернулась на службу.