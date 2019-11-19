Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Главным политическим и экономическим партнером Грузии являются США, а главную политическую и экономическую угрозу для страны составляет Россия. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который проводился в масштабе страны по заказу американской неправительственной организации IRI в сентябре-октябре текущего года.

По данным этого опроса, политическим партнером Грузии обозначили США 52%, экономическим партнером — 33% респондентов. Второе место в этом рейтинге занял Евросоюз, соответственно набрав 50% и 37%. Далее идут Украина — 32% и 27%, Азербайджан — 14% и 22%, Армения — 10% и 8%, Турция — 9% и 24%. Политические риски, исходящие от этих стран для политики и экономики Грузии, судя по результатам опроса, намного ниже политической либо экономической выгоды и сотрудничества.

России в данном рейтинге отведено 7-ое место, так как политическим партнером ее назвали 7% респондентов, а экономическим — 13%. Но исходящие от России угрозы оказались несоразмерно велики — 87% увидели в ней политическую угрозу, а 72% — экономическую.

Среди остальных стран, так или иначе влияющих на политику и экономику Грузии, респонденты IRI обозначили Китай и Иран, но исходящих от этих государств особых угроз своей стране не увидели.