Москва, , 13:21 — REGNUM Таджикистан пережил Гражданскую войну в 90-е годы XX. В результате братоубийственной войны республика потеряла 150 тыс. граждан. Именно не допущение таких войн в дальнейшем сплачивает все народы Таджикистана, в том числе все политические партии, заявил заместитель председателя Аграрной партии Таджикистана, члена фракции Аграрной партии Таджикистана в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Мирзоанвар Ахмедов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Парламентарии направляют все свои усилия, чтобы народ Таджикистана жил лучше. Все политические партии в республики объединены одним усилием — создать общество, где для всех граждан будут созданы хорошие условия жизни.

Мы не отрицаем, что в настоящее время в республике существуют представители исламского радикализма, которые не хотят мира, а из цель — создать «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако все политические партии объединили усилия в борьбе с этими группировками. Для этого парламентарии Таджикистана внедряют практику Госдумы РФ, когда при внешних угрозах все политические партии объединяются.

Главная цель парламента Таджикистана — народ должен жить в хороших условиях. Никакие войны и разделения стран нам не нужны, ради будущих детей необходимо создать нормальные условия», — сказал Ахмедов.

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