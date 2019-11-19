Вильнюс, , 13:19 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда 22 ноября примет участие в Вильнюсе в торжественных мероприятиях в связи с захоронением останков участников мятежа против царской России в 1863—1864 годах. Об этом МИД Литвы официально уведомила канцелярия Дуды, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 ноября.

Президент Польши вместе с супругой прибудет в Вильнюс вечером 21 ноября, у него запланирована встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В Вильнюсе по случаю перезахоронения будут организованы масштабные торжества в честь мятежников против царской России — на центральной площади столицы Литвы планируют установить экраны и транслировать церемонию перезахоронения в прямом эфире.

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Останки мятежников были обнаружены в Вильнюсе три года назад после сошедшего оползня на замковой горе, на которой расположена башня Гедиминаса. Как утверждают литовские эксперты, в массовом захоронении на замковой горе обнаружены и останки главаря мятежа Константина Калиновского.

Калиновского судили за совершённые им преступления против государства и кровавый террор против крестьян и православного духовенства в Северо-Западном крае Российской империи (включавшем территории нынешних Белоруссии и Литвы). По приговору трибунала он был повешен в Вильно. Недавно белорусские националисты заявили о необходимости перезахоронения останков польского мятежника в Белоруссии.

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