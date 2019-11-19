Киев, , 13:17 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко проигнорировал вызов на допрос в генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), сообщило 19 ноября информационное агентство «Украинские новости».

В ГПУ заявили, что политик не пришёл на допрос, о причине неявки не сообщается.

Порошенко должны были допросить по делу о так называемом «Иловайском котле». В августе 2014 года крупная группировка украинских силовиков была окружена и уничтожена в районе города Иловайск силами Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко заявил, что парламентское большинство готово проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности с Порошенко и его арест.

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