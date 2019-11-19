Тирана, , 13:22 — REGNUM 18 ноября президент Косово Хашим Тачи встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой в Тиране.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча была посвящена обсуждению продвижения сотрудничества и координации дальнейших шагов по углублению сотрудничества между Косово и Албанией.

Напомним, в тот же день Тачи принял участие в конференции «Вера как инструмент мира», организованной президентом Албании Илиром Метой.

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