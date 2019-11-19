Вильнюс, , 13:09 — REGNUM Оппозиционные либералы в парламенте Литвы требуют отставки министра транспорта и коммуникаций Литвы Ярослава Наркевича, который совершил поездку в Арабские Эмираты на транспортную конференцию, не появился на ней, но зато отужинал на 700 евро с шейхами в Абу-Даби за счёт министерства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня, 19 ноября, министр должен был появиться в парламенте и по требованию либералов объясниться, однако Наркевич проигнорировал вызов.

Оппозиция недовольна и увольнением правления госкомпании Lietuvos paštas («Литовская почта»), оплатой другого обеда уже в Литве дочери Наркевича за счёт государственных средств и рядом других решений министра, которые, по мнению оппозиции, ввергают транспортную отрасль Литвы «в хаос».