Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Грузия развивается в неправильном направлении, считает большинство респондентов американской неправительственной организации IRI, по заказу которой в Грузии проводился очередной опрос общественного мнения.

Исследования на этот раз охватили период сентября-октября 2019 года, и в них приняли участие 1500 граждан Грузии.

Участникам опроса было предложено выбрать 3 ответа на вопрос: в каком направлении развивается Грузия? Это — «правильное направление», «неправильное направление» и «не знаю ответа». Правильным назвали направление развития Грузии 22% опрошенных, неправильным — 68%, остальные ответа на вопрос не знали.

Негативные оценки развития Грузии в опросах IRI стали расти с ноября 2012 года. Если в ноябре 2012 года лишь 12% респондентов называли направление развития Грузии неправильным, то в феврале 2013 года их количество возросло до 19%, в мае 2013 года составило 22%, в феврале 2014 года достигло 33%, в феврале 2015 года возросло до 55%. В марте 2016 года был зафиксирован пик отрицательных оценок — 70%, после чего наблюдался спад до 65%, колебания между 67% и 66%, и в сентябре-октябре текущего года количество респондентов, считающих, что страна развивается неправильно, достигло 68%.

Соответственно, число тех, кто считал, что Грузия развивается в правильном направлении, за эти же годы неуклонно падало с 63% в ноябре 2012 года до 16% в марте 2016 года, затем несколько стабилизировалось и в ходе последнего опроса остановилось на отметке 22%.