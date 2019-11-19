Москва, , 13:07 — REGNUM Санкции США в отношении иранского ядерного объекта в Фордо только усугубляют ситуацию в регионе и мире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Тегеран не вернулся бы к исследованиям в области обогащения урана и не отказался от своих обязательств по ядерной сделке, если бы не провокационная политика Вашингтона», — полагает Железняк.

В России с большой тревогой следят за ситуацией вокруг иранской ядерной сделки, отметил парламентарий.

«В целом ситуация вокруг СВПД становится все более накаленной. Всем участникам сделки необходимо приложить максимум усилий, чтобы договоренности были сохранены, несмотря на демарш Вашингтона», — указал он.

В Госдуме видят, что США не готовы идти на уступки и остановить санкционную войну против Тегерана. Однако напоминают, что каждая ядерная держава обязана задумываться о последствиях своих действий.

«Убежден, что не только Россия и Китай, но и европейские члены соглашения обязаны оказать влияние на США, чтобы предотвратить возможную катастрофу», — сказал парламентарий.