Грозный, , 13:06 — REGNUM В Чечню после командировки в Сирию 18 ноября вернулся батальон военной полиции. В течение трех месяцев его бойцы выполняли задачи, поставленные перед ними командованием. Последнее время они были связаны с патрулированием в районе границы между Сирей и Турцией, пишет «Кавказский узел».

По словам представителя военной комендатуры, которые приводит издание, «за время несения службы в районе границы там случилось несколько инцидентов, которые обошлись без гибели и ранений бойцов».

В задачи военнослужащих из Чечни входило обеспечение безопасности населения и стратегических объектов, а также сопровождение конвоев с гуманитарными грузами. Во встрече вернувшихся из командировки военных Минобороны принимали участие представители Южного военного округа, сослуживцы и родные.

На смену вернувшимся бойцам батальона направлена следующая группа военнослужащих в составе 296 человек.

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