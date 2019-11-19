Анкара, , 13:21 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил: «Никакая страна не может стоять выше международного права. Заявления по принципу «раз это сделал я, то так тому и быть» не имеют никакой силы с точки зрения международного права».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в таком ключе Мевлют Чавушоглу ответил на заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что США уже не считают строительство Израилем еврейских поселений на оккупированном им западном берегу Иордана незаконным. Представитель США также отметил, что администрация Дональда Трампа меняет политику периода президентства Барака Обамы, так как она за долгие годы не смогла обеспечить достижение мира в регионе.

Кроме того, Майк Помпео напомнил о том, что администрация 39-го президента США Джимми Картера в 1978 году не считала израильские поселения противоречащими международному праву, однако этот подход был изменен на противоположный при следующем президенте Рональде Рейгане.